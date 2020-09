Gloria Gaynor: Regina della Disco Music e Paladina LGBT

Oggi Gloria Gaynor compie gli anni e vogliamo celebrarla con la storia di I Will Survive, il brano che l'ha consacrata come Queen of Disco e icona della comunità gay.

Sono gli anni Settanta e una cantante del New Jersey poco sotto i trenta, Gloria Gaynor, infiamma le piste da ballo delle nascenti discoteche. Nel 1974, la cover dei Jackson Five, Never Say Goodbye, proietta la sua voce incandescente nel panorama internazionale. Lo stesso anno, Reach Out, It' be There le conferisce il monopolio del sound da sabato sera. Uno spirito guida per le giovani anime illuminate dalla strobo, che si riconoscono nel film del 1977, La febbre del sabato sera.

Ma il successo sembra destinato a dissiparsi nella frenesia di pochi anni. Una stella cadente, la cui carica trainante viene risollevata dal cantautore di origini greche Dino Fekaris. Il suo umore non è all'apice quando, alla fine degli anni Settanta, viene licenziato dalla casa discografica Mototown. Decide quindi di scrivere un pezzo che racconti la voglia di riscatto dopo l'abbandono. E non ci può essere interprete migliore della leonessa Gloria Gaynor.