Weezer: quella canzone dedicata a Buddy Holly

Per i giovani degli anni Novanta, Buddy è il lascito nostalgico dell'epoca dei primi drive in, della brillantina, delle mosse alla Elvis e del mondo richiamato da Happy Days. Una realtà che non hanno potuto conoscere, perchè si è dissipata con i continui stravolgimenti del tempo. Così rimane il cinema, la fotografia, il vintage, ma soprattutto la musica. Colei che si pone come eterna narratrice di quello che non c'è più. E gli Weezer regalano al loro pubblico nascente un po' di quell'epoca.

Lo dimostra l'associazione tra Buddy Holly e Mary Tyler Moore, sua coetanea e protagonista dell'omonimo show televisivo andato in onda negli anni Settanta. Così i Weezer raccontano un'altra epoca e lo fanno in un celebre video musicale ambientato da Arnold's. Lì divampa un reticolo di epoche diverse, che mescola protagonisti anni Novanta, contestualizzati in uno show anni Settanta, che richiama l'atmosfera anni Cinquanta.