Michael Bublé e i tributi ai grandi della musica

A chi deve la sua bravura Michael Bublé? A chi si è ispirato il cantante canadese? Scopriamolo insieme attraverso tre cover e una canzone originale!

Bublé è senza dubbio un cantante affermato, che deve molto a coloro che lo hanno ispirato. Il suo "debito" è tutto pagato però, grazie ai grandi tributi che, sin dall'inizio della sua carriera, Michael ha fatto ai suoi mentori.

In pochi raggiungono questo successo interpretando canzoni di altri. Lui ce l'ha fatta: ecco quali, secondo noi, sono le sue migliori cover - perché non ci sono solo le canzoni di Natale!

Feeling Good

Brano composto in occasione del musical The Roar of the Greasepaint - The Smell of the Crowd e interpretato per la prima volta nel 1965 da Cy Grant, fu poi interpretato da molti, tra cui Avicii, The Muse, Ed Sheeran, Adam Lambert, George Michael - per non parlare dell'intramontabile Nina Simone.

Bublé realizzò la sua versione nel 2005 e la rilasciò come singolo.