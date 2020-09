Cosa faceva Slash prima di entrare nei Guns N’ Roses?

Ma torniamo un attimo indietro.

Da edicolante a musicista

Slash lavorava in un'edicola a Fairfax, in Virginia. Una classica esperienza lavorativa da ventenne, per racimolare qualche soldo. Ma Slash forse non sapeva che da lì a poco avrebbe conosciuto il suo sposo in musica, Axl Rose. La personalità dominante ed esplosiva del cantante si fa subito sentire con la sua voce indimenticabile, che Slash sente prima registrata e poi dal vivo, grazie alla mediazione del secondo chitarrista dei Guns, Izzy Stradlin.

Da lì è "amore" e Slash ricorderà per sempre di Axl come quella prima volta "gli sorridesse tutto il corpo tranne gli occhi".

Certo Axl non è facile da gestire, soprattutto quando la band si trova a vivere insieme in un magazzino di 4 metri per 4. La chiamavano Hell House, senza bagno, per cui bisognava raggiungere quello pubblico a 50 metri, nè cucina. E pensare che Slash con il lavoro all'edicola poteva dormire a casa del suo capo. Invece ora, al tugurio infernale preferiva spesso dormire per strada. Si può quindi dire che i primi passi della band intorno al 1985 non fossero dei più rosei. Ma da qualche parte bisogna pur iniziare.