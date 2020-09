Lucio Battisti: il mistero della morte dietro la leggenda

Ma com'è morto Lucio Battisti? Si parla di tumore al sistema linfatico, di un male che intaccato i fragili organi di fegato e pancreas, di una complicazione inestinguibile ai reni. Tutte considerazioni vicine alla realtà, ma ancora oggi inconsistenti in un'aura evanescente. Come dimostra l'asciutto bollettino medico, che recita "intervenute complicanze in un quadro clinico severo sin dal suo esordio".

Doveva quindi succedere, secondo un destino che non si appella alla volontà personale, né all'amore di amici e parenti e né alla fiducia devozionale dei suoi fan. Loro, uniti insieme in schiere di generazioni dagli anni Sessanta agli anni Novanta, che hanno lasciato biglietti e cartoline in quella cappella di Molteno dove ora rimane solo il ricordo del musicista.