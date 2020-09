A MOMENTARY LAPSE OF REASON: il tour dei Pink Floyd senza Roger Waters

Ma come si sviluppò il tour? Tutto ebbe inizio a Ottawa, in Canada, il 9 settembre 1987. Da lì si dipanò geograficamente negli Stati Uniti, Europa, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Una copertura intercontinentale, governata da una spettacolarità di luci e allestimenti mai visti prima. Forse per compensare l'interazione musicale ancora un po' zoppicante e rigida, estranea a un pubblico che seppe tuttavia accogliere calorosamente la band.

Soprattutto gli italiani, che non vedevano dal vivo i Pink Floyd dal 1971 e poterono godere di cinque date, definite come "lo show delle meraviglie". Protagoniste furono Verona, Monza, Livorno, Cava dei Tirreni e in ultimo Piazza San Marco a Venezia. Certo, non mancarono i problemi nella Serenissima, tra improbabili posti a sedere galleggianti e fan che si accalcavano sui tetti - ve ne abbiamo parlato in questo articolo.