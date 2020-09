RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2020, qual è stato il tormentone di questa estate?

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2020: stasera quattro ore di diretta dall’Arena di Verona su RTL 102.5 e in contemporanea su SKY UNO e TV8… una vera e propria festa di fine estate!

Stasera a partire dalle ore 20.35 all’Arena di Verona si svolgerà un evento unico ed irripetibile: “RTL 102.5 Power Hits Estate” il grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone dell’estate 2020. La serata presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Mara Maionchi, sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 736 di Sky), e per la prima volta su Sky Uno, su TV8 e su www.rtl.it. Lo spettacolo si potrà seguire anche sui social di RTL 102.5 e quest’anno live anche su TikTok (con Jessica Brugali, che sarà la regina di casa di questa diretta live). Ma non è finita qui, perché per la prima volta si potrà assistere anche da un punto di vista differente: quello della regia. La serata si svolgerà in un’Arena completamente vuota e senza pubblico, e illuminata in modo unico.

La serata verrà aperta da Federico Poggipollini, chitarrista di Ligabue, che suonerà l’Inno di Mameli. Tra gli altri ospiti: Andrea Bocelli che canterà Perfect Symphony di Ed Sheeran insieme a Mahmood.

Queste le parole di Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5 in conferenza stampa: “Con Gianmarco Mazzi abbiamo subito pensato a uno spettacolo ad Arena vuota, ci sentiremo come in radio: vuoti ma con milioni di ascoltatori! Rendere possibile ciò, visto i rapporti consolidati da anni che noi abbiamo con TV8 e SKY UNO, è stato molto semplice, sono bastate una telefonata e un incontro e abbiamo suggellato la partnership. Stasera poi andrà in onda senza cluster pubblicitari per dimostrare la convinzione e l’investimento che abbiamo voluto fare, non avremo 1 euro di incasso. Noi stasera vogliamo fare solo ed esclusivamente la festa della musica con 42 artisti che sono convinti di andare sul palco come dei guerrieri, come noi.”

Sono 50 gli artisti tra italiani e internazionali, che si alterneranno sul palco per un grande show. Le special guest ANDREA BOCELLI, BIAGIO ANTONACCI, GIANNA NANNINI, TIZIANO FERRO E ZUCCHERO. E POI ACHILLE LAURO, AIELLO, ALESSANDRA AMOROSO, ANA MENA, ANNALISA, BABY K, BOB SINCLAR, BOBO VIERI, NICOLA VENTOLA E LELE ADANI, BOOMDABASH, DANTI, DIODATO, DOTAN, DRD, ELETTRA LAMBORGHINI, ELISA, ELODIE, ERNIA, FABIO ROVAZZI, FEDERICO POGGIPOLLINI, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, GAIA, GHALI, GIANLUCA GRIGNANI, GIUSY FERRERI, GUÉ PEQUENO, IRAMA, J-AX, LE VIBRAZIONI, LEVANTE, LUCHÈ, MADAME, MAHMOOD, MARRACASH, NEK, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS, RAF, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, TAKAGI & KETRA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TOPIC & A7S, ZOE WEES.

Di seguito i premi e i vincitori di categoria:

– “RTL 102.5 Power Hits – FIMI” al singolo italiano più venduto nel periodo giugno-luglio-agosto 2020 (dati GFK) assegnato a “KARAOKE” di BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO.

-​ “RTL 102.5 Power Hits – PMI” al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo giugno – luglio – agosto 2020 assegnato a “I’M ON MY WAY” di BOB SINCLAR.

– “RTL 102.5 Power Hits – SIAE” al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia – dal 22 giugno al 28 agosto 2020 – per i quali è stato compilato online il nuovo programma musicale di SIAE attraverso mioBorderò assegnato a “KARAOKE” di BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO.

– “RTL 102.5 Power HitStory 2020” assegnati a ZUCCHERO, TIZIANO FERRO, GIANNA NANNINI, BIAGIO ANTONACCI E GIANLUCA GRIGNANI.

– ​“RTL 102.5 Power Hits Top Album” per l’album più venduto nel periodo agosto 2019 – agosto 2020, assegnato a PERSONA di MARRACASH.

– “RTL 102.5 Power Hits Nel Mondo” assegnato a ANDREA BOCELLI.

Dal 28 agosto è disponibile in 3 CD e digitale la compilation firmata RTL 102.5 del “Power Hits Estate” (Warner Music) con tutte le canzoni dell’estate.

