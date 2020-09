José Feliciano: i due minuti più controversi della sua carriera

In un periodo di forte patriottismo durante la guerra del Vietnam, Feliciano venne invitato a cantare l'inno nazionale, The Star-Spangled Banner.

Era la più importante finale di baseball negli Stati Uniti, e l'artista decise di realizzare una versione più profonda e intima dell'inno. Purtroppo la folla non fu d'accordo: iniziarono i fischi e da lì José non tornò indietro.

Il brano modificato da un non connazionale fu in qualche modo oltraggioso per gli americani più conservatori: l'opinione pubblica americana e inglese sul musicista fu implacabile, anche se oggi potrebbe sembrarci esagerato.

Non tutti si schierarono contro di lui, ma da lì in avanti moltissime radio americane decisero di non passare la sua musica.

In Italia lo rivedremo solo nel 1995, poi nel 1998, su quel palco sanremese che gli aveva, tempo prima, dato la popolarità che meritava.