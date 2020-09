“Janie’s Got a Gun” degli Aerosmith: una storia di censure e violenza

Dumb, dumb, dumb, honey what have you done?

Dumb, dumb, dumb it's the sound of my gun

Dumb, dumb, dumb, honey what have you done?

Dumb, dumb, dumb it's the sound

Inizia tutto da un articolo pubblicato su «Newsweek» riguardo alle vittime da arma da fuoco. Steven Tyler lo legge e ne nasce una riflessione che porta proprio alla nostra Janie's Got a Gun.

Janie altro non è che una ragazza che si vendica delle violenze sessuali subite dal padre. Il tema è delicato, e gli Aerosmith riescono a raccontare degli abusi sui minori.

Janie's got a gun

Janie's got a gun

Her whole world's come undone

From lookin' straight at the sun

What did her daddy do?

What did he put you through?

Alcuni versi vennero cambiati e adattati alla versione radiofonica del brano, perché ritenuti troppo vividi e violenti. Altri vennero sostituiti dalla stessa casa discografica. Lo stesso videoclip - girato dal regista David Fincher (lo stesso di Fight Club e Seven) - fu più volte censurato, proprio per la crudezza di alcune immagini e riferimenti espliciti. MTV scelse di non trasmettere il video, con quegli scatti di Janie, tagli sul corpo e contorsioni nel letto.

Tra dibattiti, violenza e censura, Janie's Got a Gun resta una delle migliori riflessioni su un tema estremamente delicato, davanti cui gli Aerosmith non si ritirarono.