“Love Me Do”: il brano che lanciò i Beatles

Non sorprende la collocazione geografica del furtarello di John, dato che i Beatles all'epoca erano molto famosi nella vicina Germania, dove suonavano spesso ad Amburgo.

Una vecchia leggenda narra che Brian Epstein, manager dei Fab Four, avesse tentato di costruire il successo di Love Me Do nel Regno Unito comprando 10.000 copie del disco. Non male, anche se pochi anni dopo i Beatles non avrebbero di certo avuto bisogno di un aiuto per raggiungere il successo. Tuttavia, nel 1962, la mossa di Epstein probabilmente garantì ai suoi pupilli la classificazione al 17° posto nelle classifiche inglesi dei dischi più venduti.

Lo stesso successo lo conquistò due anni dopo negli Stati Uniti, a distanza da un anno dall'album di esordio PLEASE PLEASE PLEASE. Insomma, qualsiasi tappa della registrazione valse il successo del brano. Così, perdoniamo a George Martin di aver fatto ripetere ai Beatles quindici volte il pezzo durante il turno di Ringo e di aver concluso con "Sono davvero insoddisfatto del batterista". Anche perché bastano poche parole di George Harrison per descrivere come fu sentire per la prima volta Love Me Do.