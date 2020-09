L'11 settembre 1973 usciva THE WILD, THE INNOCENT AND THE E STREET SHUFFLE. Vi serve una buona scusa per (ri)ascoltarlo? È un album magnifico.

È vero, non servono scuse per riprendere in mano un disco del Boss. A volte però, presi da mille cose, dimentichiamo di ascoltare la dose necessaria di E Street Band, e questo ha chiari effetti collaterali, giuriamo.

Così, in occasione del quarantasettesimo anniversario di THE WILD, THE INNOCENT AND THE E STREET SHUFFLE, abbiamo voluto dedicarci a un attento ascolto.