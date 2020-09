Quando Johnny Cash si esibì in prigione

Nel 1968 Johnny Cash suonò nel carcere di massima sicurezza di Folsom e oggi, a 17 anni dalla sua morte, ricordiamo quel concerto inusuale e unico nel suo genere.

Il 12 settembre 2003 muore Johnny Cash, simbolo della musica country, ma non solo. Perché seppe sfumare con maestria note blues, folk e rock, creando uno stile inimitabile. Lo stesso che lo accompagnava sul palco, in quegli outfit total black che lo consacrarono come The Man in Black, distinguendolo dalle tinte eccentriche degli cantanti country. Perché Johnny Cash era diverso. Un uomo brillante, eccentrico, segnato da un passato familiare traumatico e da quel turbine di dipendenza da cui seppe rialzarsi. E per lui, il 1968 fu anno decisivo.

In quel frangente temporale registrò e pubblicò l'album AT FOLSOM PRISON, che ottenne un immenso successo e lo tratteggiò come riferimento per chi rimaneva ai margini. Quegli affamati seguaci di libertà ed evasione, testimoni di anno così rivoluzionario in cui Cash trovò la sua voce tra le quattro pareti di un carcere di massima sicurezza. Tutto avvenne lì, nella prigione di Folsom, in California, in un live gratuito unico nel suo genere.