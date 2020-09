Lutto nella musica: è morto Toots Hibbert, star del reggae con i suoi Maytals

Nato in Giamaica l'8 dicembre del 1942, Hibbert aveva fondato i Maytals a soli vent'anni. Con il gruppo, era diventato un vero e proprio riferimento per la musica reggae e non solo. Si era infatti distinto per la sua abilità nel mescolare sonorità reggae con elementi della musica tradizionale, ma anche con note gospel, soul, rock, blues e ska.

I Toots & Maytals avevano appena pubblicato il loro album in studio GOT TO BE TOUGH, primo dopo dieci anni, che include, tra le altre tracce, anche una collaborazione con lo stesso Ziggy Marley e con Ringo Starr sulla cover di Three Little Birds. Il disco, alla sua uscita, è stato salutato come "ispirational anthem" dalla rivista PASTE Magazine.

Ricordiamo oggi il musicista non solo per le sue brillanti intuizioni musicali e la sua florida carriera, ma anche per il ruolo che Hibbert ha avuto nel dare alla musica reggae persino il nome. "Reggae" verrebbe infatti - almeno a suo dire - dal suo brano del 1968 Do the Reggay.