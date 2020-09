GOATS HEAD SOUP: il nuovo record dei Rolling Stones

Con la ristampa di GOATS HEAD SOUP, i Rolling Stones conquistano la vetta della classifica britannica: sono i primi a piazzare al primo posto un album in sei diversi decenni.

Hanno appena aperto il loro primo flaghsip store, li abbiamo visti al primo posto nella classifica dei vinili più venduti in Italia dell'ultima settimana. Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts sembrano inarrestabili.

A dieci giorni esatti dall'uscita dell'edizione speciale di GOATS HEAD SOUP, il disco dei Rolling Stones, originariamente pubblicato nel 1973, ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito dall'11 al 17 settembre, classifica stilata dall'organizzazione britannica Official Charts Company. Ma non è questo a dare scalpore.

Non è la prima volta, infatti, che GOATS HEAD SOUP conquista la vetta delle classifiche britanniche. Lo aveva guadagnato anche al momento della sua prima uscita, negli anni Settanta.

Ma questa volta, la band di Mick Jagger segna un nuovo record. Grazie a questo traguardo, gli Stones sono la "prima band nella storia della Official Chart a piazzare alla posizione numero uno un album in sei differenti decenni". Tra i nomi degni di nota che sono riusciti a posizionare i loro album in classifica in cinque decenni distinti figurano i Beatles, Elvis Presley e Bob Dylan.

Insomma, un altro colp per una band che can't get no satisfaction.