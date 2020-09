In arrivo l’album JOHNNY CASH AND THE ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA

Columbia/Legacy Recordings pubblica JOHNNY CASH AND THE ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA, in arrivo in tutti i negozi di dischi e store online venerdì 13 novembre.

Prodotto da Nick Patrick e Don Reedman e registrato presso i leggendari Abbey Road Studio 2, JOHNNY CASH AND THE ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA è l'ultimo di una serie di album RPO (Royal Philharmonic Orchestra) che raccolgono le registrazioni classiche di artisti senza tempo in nuovi contesti musicali.

I produttori Reedman e Patrick, con la consulenza di John Carter Cash, produttore esecutivo, hanno selezionato 12 master di Johnny Cash con performance che spaziano dai grandi classici come Man In Black e Ring Of Fire a collaborazioni musicali essenziali, tra cui Girl From The North Country, registrata con Bob Dylan, The Loving Gift (con June Carter Cash) e Highwayman, con Willie Nelson, Waylon Jennings e Kris Kristofferson.

A proposito di Highwayman, Jimmy Webb, l'arrangiatore, ha detto: