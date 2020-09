Eddie Vedder: ascolta il nuovo singolo “Cartography”

Eddie Vedder, questa volta senza i suoi Pearl Jam, ha pubblicato un inedito. Si tratta di un pezzo interamente strumentale, rilasciato in due versioni su vinile 7'', dal titolo Cartography.

Si tratta di una traccia che Vedder ha realizzato per la colonna sonora del documentario del 2018 di Eric Becker intitolato Return to Mount Kennedy. Il film racconta l'impresa compiuta dal senatore Robert Kennedy e dalla sua guida locale Jim Whittaker: nel 1965 i due scalarono la montagna intitolata al fratello del senatore, nello Yukon canadese. Cinquant'anni dopo, i figli hanno ripetuto l’impresa.

Riguardo al singolo, i cui proventi saranno devoluti a Fair Fight per garantire elezioni libere, eque e sicure nel 2020, Eddie Vedder ha detto:

Ascoltando il discorso di Bobby Kennedy riguardo all’assassinio di Martin Luther King Jr. di cinquant’anni fa, si comprende che ancora una volta siamo in un momento in cui la nostra società può e deve fare di meglio. Il voto è la nostra forma più potente di protesta non violenta. E coloro per i quali votiamo devono essere resi profondamente consapevoli che le questioni di uguaglianza e giustizia in America sono della massima importanza e devono essere portate al livello successivo. ADESSO.