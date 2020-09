Quattro posti in cui ascoltare ELECTRIC LADYLAND di Jimi Hendrix

Siccome pensiamo che sia fondamentale ascoltarlo, vi suggeriamo quattro posti dove ascoltare alcune tracce (è stato quasi impossibile scegliere), anche se avete una vita frenetica. La parola d'ordine è fare spazio a Jimi.

Vodoo Chile

Se avete appuntamento in un pub, se state tornando da un pub, se siete proprietari di un pub, se avete tanti, troppi amici a casa e state pensando che avreste fatto meglio ad andare in un pub. Voodoo Chile è la canzone con cui Jimi Hendrix voleva ricreare l'atmosfera di un locale notturno. Infatti, vennero invitate così tante persone durante la registrazione per ricreare il fondo sonoro di una folla che Noel Redding non ne poteva più e se ne andò.