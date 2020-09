La magia dei Grateful Dead tra le piramidi egizie

Dal 14 al 16 settembre, il gruppo psichedelico travelling rock statunitense coronò il suo sogno esotico con un epocale live in tre date nella Valle delle Piramidi.

Era il 1973 quando il cantante e pianista dal tocco blues Ron McKernan, detto Pigpen, fu costretto a lasciare i suoi Grateful Dead. Una cirrosi epatica spezzò la sua giovane vita, lasciando come ultima sua testimonianza in studio l'album BLUES FOR ALLAH. Le sue tinte dai colori esotici e arabeggianti furono la prima ispirazione del gruppo per un live in Egitto. Una terra lontana, tanto apprezzata dalla rock band nomade da farne motivo di ispirazione per un live indimenticabile. E così avvenne, alla guida del manager Alan Trist e del bassista Phil Lesh, mandati in avanscoperta per concludere le trattative.

E non fu troppo difficile convincere l'Ambasciata, i diplomatici e il Ministero della Cultura Egiziana. Davanti a loro c'era un gruppo di calibro internazionale, desideroso di raccontarsi in un'atmosfera ricca di storia, arte e cultura, con al seguito una carovana di seguaci hippie e deadheads e dal poetico spirito on the road. La combinazione perfetta per celebrare una civiltà nella sua componente più primitiva e antica.

E così avvenne con l'album ROCKING THE CRADLE: EGYPT 1978.