I Rolling Stones e il debutto da spettinati (ma con la giacca)

In realtà, il programma Thank Your Lucky Stars fu fondamentale anche per i Beatles, che si erano già esibiti in TV nel 1962. Nel 1963 vennero presentati da Brian Matthew - e sarebbero tornati altre sette volte.

Anche loro in giacca e cravatta, ma senza suscitare l'effetto un po' comico di Mick Jagger con i capelli scostati dagli occhi. Suonarono Money (That's What I Want).

Era l'inizio della storia della musica britannica degli anni '60, e i media come la televisione fecero la loro parte nel rendere questi grandi artisti più vicini alla gente.