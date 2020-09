5 curiosità per conoscere meglio Anastacia

La battaglia contro le malattie (Parte 2)

Queste sfide hanno contribuito a tratteggiare un nuovo ritratto della cantante, più maturo e consapevole del proprio corpo. Perché Anatastacia non si è mai piaciuta e le ferite inferte dalle numerose operazioni hanno gravato fortemente sulla sua autostima. Tuttavia, a battaglie combattute, Anastacia ora si mostra fiera e sicura come una leonessa e il suo pubblico non ha mai mancato di ricordarle la sua indiscussa bellezza e di starle vicino.

Se ripenso a come ero da giovane, a quanto era difficile sentirmi così fragile e a quanto è stata dura convivere con quella cicatrice sul mio stomaco… Pensavo che nessun uomo mi avrebbe mai amata con una cicatrice così!

La storia di Left Outside Alone

Nonostante le difficoltà, Anastacia ha sempre saputo dare un grande valore alla sua musica. Così non possiamo dimenticare uno dei brani che l'ha resa più celebre a livello internazionale: Left Outside Alone.

La canzone, contenuta nell'album NOT THAT KIND (2000) testimonia ancora una volta come l'artista incanali la sua storia personale nei testi a cui dà voce. Infatti, in una dichiarazione rilasciata in una puntata di Top of the Pops a lei dedicata, Anastacia ha confessato come il brano sia dedicato al padre, che ha abbandonato la famiglia quando lei aveva 14 anni.