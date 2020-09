Intervista a DEITZ, vincitore del Mini Meets Music Contest 2020

Il nome del vincitore di quest’anno è Deitz, all'anagrafe Giovanni Deidda. Deitz ha ottenuto una borsa di studio presso la MAT Academy (scuola di produzione musicale che insegna le più avanzate tecniche di produzione), oltre alla realizzazione di una produzione discografica presso Studio1 e alla pubblicazione della traccia in digitale e in vinile su una label di riferimento (Claps Records oppure DVS Records).

Giovanni, classe 1997, vive a Siena e studia Ingegneria Informatica. Abbiamo voluto scambiare qualche parola con lui, un ragazzo simpaticissimo che ha ancora la voce calda per l'emozione.

Parlaci di te. Quando e come ti sei avvicinato alla musica?

Mi sono avvicinato alla musica non prestissimo. Prima la musica era un argomento molto personale. Poi, crescendo, ho scoperto generi musicali a me più affini e che sentivo di poter trasmettere anche agli altri. Mi sono quindi avvicinato al mondo del djing e poi ho conosciuto il mondo del clubbing nel 2017, da addetto ai lavori. Per me è stato come trovare un'identità, trovare quello che mi mancava, per cui ero disposto a fare sacrifici.

Io non faccio solo musica, studio anche Ingegneria Informatica a Siena. Quindi ho preso la decisione di portare avanti sia la mia carriera nel mondo della musica, sia quella universitaria. Spero che un giorno queste due cose si uniranno.

Da dove viene il tuo nome d'arte: Deitz?

Io ho iniziato nella musica come Giovanni Deidda. Era un nome che mi identificava e non mi pesava. Poi, quando mi sono avvicinato al mondo della produzione musicale e quando sono arrivato a ottenere un prodotto che mi soddisfaceva, ho cominciato a cercare un nome breve e conciso, che funzionasse anche commercialmente. Dopo un lungo percorso di ricerca sono tornato alle origini, a come mi chiamavano all'inizio: Deitz. Mi è stato di lezione: ritornare a come ero all'inizio è stato un modo per me per andare avanti.