Un video animato e molto altro: i 40 anni di BLIZZARD OF OZZ di Ozzy Osbourne

Pubblicato il 20 settembre 1980 nel Regno Unito, BLIZZARD OF OZZ è stato l'album di debutto di Ozzy Osbourne (dopo l'uscita dai Black Sabbath). Un album di grandi successi, che vanno decisamente festeggiati:

Per commemorare il 40° anniversario del famoso album di debutto di Ozzy Osbourne, BLIZZARD OF OZZ, viene pubblicato oggi un nuovo video animato di Crazy Train.

Non solo: i fan potranno partecipare ad una chat live su Twitter. Ozzy darà infatti vita, alle ore 1.00 della notte di domenica 20 settembre, a uno speciale party in cui parlerà di tutti i brani.

Verrà anche pubblicata la versione HD del documentario 30 Years After The Blizzard, originariamente pubblicato solo come parte del cofanetto BLIZZARD OF OZZ / DIARY OF A MADMAN. Il film debutterà oggi alla mezzanotte e resterà disponibile per sette giorni su YouTube.

Inoltre, Ozzy discuterà di BLIZZARD OF OZZ nel corso dello speciale di un'ora 40 Years Of OZZY OSBOURNE's Blizzard of Oz. Lo speciale debutterà su Sirius XM, Ozzy's Boneyard Channel, alle 23.00, e andrà in onda più volte durante la prossima settimana: sarà incentrato su una conversazione tra Ozzy e il suo caro amico, musicista, Billy Morrison e porterà gli ascoltatori in un viaggio traccia per traccia nel primo album solista dell'artista.

E non è finita qui. Una selezione di merchandising commemorativo di BLIZZARD OF OZZ è disponibile nel sito web di OZZY, oltre a una nuova versione in vinile nero e rosso dell'album disponibile esclusivamente su Best Buy!

Insomma, un anniversario da non perdere!

Ecco il nuovo video di Crazy Train: