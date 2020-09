Mimì e Loredana Bertè: due facce di una stessa medaglia

Le sorelle Bertè erano quattro: Leda, Domenica (detta Mimì), Loredana e Olivia. Cresciute in un ambiente familiare difficile, con un padre che hanno dichiarato più volte violento, ognuna di loro affrontò e affronta ancora oggi il dolore in modo diverso.

Il rapporto tra Mimì e Loredana, nate entrambe il 20 settembre, a tre anni di distanza, era interessante per i giornali dell'epoca - e lo è ancora oggi: due sorelle con un'infanzia difficile alle spalle, la passione condivisa per la musica e la capacità di farsi notare nel panorama musicale italiano. Due sorelle fermamente unite ma anche molto diverse. Il gioco di opposti intrigava i giornalisti, che spesso chiedevano all'una e all'altra del loro rapporto.

Loredana rispondeva che Mimì era tutta la sua famiglia, era il suo bene più grande. Il modo di parlare riflette la sua personalità: tra le parole tanti assoluti, tanta enfasi, un amore che trabocca e si strugge. Diceva che Mimì era una delle più grandi cantanti italiane, che invidiava persino la sua voce. Ma l'invidia era così genuina da sfumare nell'ammirazione.

Per me è stata la mia unica famiglia, da sempre e per sempre. Ho vissuto la mia vita con lei, scontrandoci, incontrandoci, amandoci, lasciandoci e ritrovandoci. Sempre. Per sempre.