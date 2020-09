Quando i Led Zeppelin fecero arrabbiare una contessa danese

Il 20 settembre 1968 i Led Zeppelin entrarono in studio per registrare il loro primo album. Il nome? LED ZEPPELIN. Quel nome, giunto alle orecchie della contessa Von Zeppelin, avrebbe suscitato problemi...

New Yardbirds / Led Zeppelin 1968

Sul finire degli anni '60, i Led Zeppellin si fecero conoscere al mondo con l'iconica formazione storica. A partire dal cantante, Robert Plant, dalla folta chioma bionda e l'aspetto aitante con cui lo vide e ingaggiò in un bar il chitarrista Jimmy Page. Nel doppio ruolo di bassista e tastierista John Paul Jones e alla batteria "il picchiatore" John Bonham.

Oggi li conosciamo come Led Zeppelin, ma in origine si chiamavano New Yardbirds.

La storia vuole che fu il batterista dei The Who, Keith Moon, a regalare loro il nome con cui li conosciamo. La frase leggendaria, rivolta a Jimmy Page che lo voleva nella band, fu: "Con quella formazione precipiterai come un dirigibile di piombo". E così il riferimento allo Zeppelin, il dirigibile rigido che rivoluzionò l'areostatica a inizio Novecento e fu inventato, sul finire del secolo precedente, dal conte Ferdinand Adolf Heinrich August Graf Von Zeppelin.

Insomma, una svolta storica così importante e un titolo così lungo testimoniano le conseguenze che ebbe il nome della famosissima band. Questo nome, tuttavia, causò problemi...