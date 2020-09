I Transatlantic e la storia dell’esordio vincente di SMPT:e

Per questo motivo, la casa discografica InsideOut optò per uno sfondo romantico ed evocativo sulle sfumature di un tramonto. E tale scelta profetizza il contenuto dell'album, che percorre un'unica narrazione musicale in un coinvolgimento psichedelico che sviscera diversi riferimenti muiscali.

Così in SMPT:e troviamo di tutto, dal pop, al rock, dal blues al folk, in un crescendo che ancora il suo ascoltatore a un'immersione estatica e progressiva. Basti pensare al brano di apertura All Of The Above, dove una più delicata batteria di Portnoy si accompagna alla dolce voce di Morse e all'elegante tocco del pianoforte, oltre che alla magia della chitarra in chiusura.