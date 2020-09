Il lato oscuro di Leonard Cohen

Negli anni ’80, la cantante Jennifer Warnes stava realizzando un disco di cover di Leonard Cohen. A quell’album stava lavorando proprio con Roscoe Beck, che chiamò Cohen per chiedergli se avesse nuovi materiali da proporgli per il lavoro della Warners. E lui gli suonò al telefono First We Take Manhattan.

Beck rimase sorpreso dal nuovo sound adottato dal cantautore: era un approccio “eurodisco”, il cosiddetto synthpop utilizzato nel progressive rock, nell'elettronica e nell'art disco degli anni Settanta e Ottanta.

Ma fu ancora più sorpreso per il testo, che gli lasciò una sensazione inquietante:

They sentenced me to twenty years of boredom

For trying to change the system from within

I'm coming now, I'm coming to reward them

First we take Manhattan, then we take Berlin