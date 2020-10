ATOM HEART MOTHER: che ci fa una mucca in copertina?

Aubrey Powell, socio di Storm, ricorda che quando la band scelse la copertina, Waters si era piegato dalle risate e che per la foto non c'era stato nessun ritocco. Storm confessa la sua meraviglia per aver speso così poco per un disco finito al primo posto in classifica:

Realizzai le foto usando solo due rullini di pellicola da 120. Benzina, cibo, pellicola e sviluppo per non più di 35 sterline.

Si può riscontrare una felice coincidenza tra la madre del titolo del disco e la mucca ritratta in copertina, considerata come il simbolo materno da alcune popolazioni che la definivano dea della terra. L'immagine ricorda inoltre un curioso scatto raccolto a Stonehenge di un giovane Wright che suona la tromba a un gruppo di mucche, particolarmente incuriosite dalla situazione.

La proposta grafica di non riprodurre in copertina il nome della band e il titolo dell’album porta a diverse interpretazioni. Oltre a omaggiare lo spirito pop-art dei creativi, per i maligni risulta un abile stratagemma per evitare di riportare il nome di Ron Geesin.

Curiosamente, da quel momento e fino a THE FINAL CUT, divenne una consuetudine per i Pink Floyd pubblicare gli album senza titolo in copertina.

Nell'autunno 1970 la Capitol Records usa l'immagine della mucca su un cartellone per promuovere l'album e il tour negli States, realizzando anche una mammella di plastica rosa col nome dei PF, inviata ai giornalisti e ai negozi di dischi.

A Londra invece Dave Croker, fresco sostituito di Malcom Jones a capo della Harvest, organizza nell'ampio viale di Mall, al centro di Londra, una session fotografica dove nelle prime ore del mattino viene fermato il traffico per consentire ai fotografi di immortalare alcune mucche libere sull'asfalto.