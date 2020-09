Il pugile che rese famoso Andrea Bocelli

Il duetto con Bocelli venne realizzato e prese il titolo di Time To Say Goodbye, versione inglese di Con te Partirò. Il singolo vendette più di quattro milioni di copie in Germania, diventando il più venduto in questa nazione. Il successo fu coronato anche dall'attribuzione a Bocelli dell'Echo Award, concesso ai grandi artisti tedeschi e internazionali.

In Italia non ebbe un grande riscontro, ma solo perché era preferita generalmente la versione originale e solista del tenore. Da qui in poi il successo di Andrea Bocelli fu inarrestabile. Ancora oggi, Bocelli rimane una delle voci italiane più conosciute al mondo.