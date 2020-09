David Coverdale e quella fastidiosa somiglianza con Robert Plant

Insomma, Coverdale ha incantato un'intera generazione femminile, e non solo, ma non gli è mai andato giù il perpetuo paragone con Robert Plant, storico frontman dei Led Zeppelin. Tra i due intercorrono solo tre anni di differenza, che rendono ancora più intima la loro vicinanza estetica. Ma Coverdale non venne definito solo un clone di Plant per l'aspetto, ma anche per l'intonazione e i vituosismi della voce, tanto che alcuni sostennero che il suo canto fosse forzato. Alle critiche Coverdale rispose:

Non penso che la mia voce sia forzata. È stato quando ho imparato per la prima volta a cantare con il mio stomaco, che suona stupido, ma è totalmente diverso da una voce normale. Da queste parole del 1974 trapela la grande forza espressiva di Coverdale che mette, letteralmente, anima e corpo nelle sue esibizioni. Tanto da valergli, all'inizio degli anni Novanta, una richiesta di collaborazione da parte di Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin. Ne uscì un album grandioso (lo trovate qua), in cui Coverdale trasudò la sua più sincera e devota ammirazione per i Led Zeppelin. Lo stesso entusiasmo però non colpì Robert Plant, che disdegnava musicalmente gli Whitesnake, arrivando a definire il loro brano del 1987, Still of The Night, "uno scempio". Così Coverdale assunse agli occhi di Plant l'immagine di un doppleganger e la loro profetizzata inimicizia si concretizzò.