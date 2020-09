“Letter to You”: Bruce Springsteen ha salvato il 2020

A un passo dal titolo di "Peggior Anno", il 2020 è stato sistemato da Bruce Springsteen, che il 10 settembre ha rilasciato il nuovo singolo Letter to You, annunciando l'uscita di un nuovo album con la E Street Band il 23 ottobre.

Da CHAPTER AND VERSE, ultimo album con la E Street Band uscito nel 2016, aspettavamo il ritorno di una collaborazione con la E Street Band. Voci di corridoio rivelano che il Boss avesse chiesto a tutti di dedicargli cinque giorni nel suo studio di registrazione, a novembre del 2019. Sembra che siano bastati quattro giorni per realizzare il tutto: l'album comprende tre tracce originariamente scritte per GREETINGS FROM ASBURY PARK, N.J., debutto di Bruce: If I Was the Priest, Janey Needs a Shooter e Song for Orphans. Oltre a questi tre brani ce ne sono otto inediti, e appunto il singolo Letter to You.

Il brano ci è sembrato fresco, ricco di suoni della classica E Street Band, ma anche riflessivo e estremamente delicato: Letter to You è una lettera in cui Bruce lascia trapelare tutte le sue tristezze e i suoi momenti di felicità.

Ad accompagnare il pezzo, è stato rilasciato un video ufficiale in bianco e nero che documenta l’esperienza di registrazione della E Street Band: fa sorridere vedere Bruce che mantiene lo spirito rock del 1975, intatto anche con gli occhiali da vista.

Il groove tra questi musicisti è, se non unico, assolutamente raro: non ci sono musicisti di circostanza, ma solo una grande famiglia di collaboratori e amici leali, che si ridusse drammaticamente con la perdita di Clarence Clemons, e fece orgogliosamente spazio al nipote, Jake Clemons.