Gli anni 60 negli scatti di Linda McCartney

Ma il talento di Linda McCartney non poteva essere limitato a descrivere solo un aspetto della vita negli anni ’60, vita che descrisse sempre con uno sguardo incredibilmente fresco.

Tra le sue fotografie, che vi invitiamo a scoprire sull’account Instagram che raccoglie i suoi lavori e sul sito www.lindamccartney.com, ce ne sono molte che dipingono la vita della gente comune, a partire da quella della sua famiglia. Certo, comune non sembrava: Paul era uno dei musicisti più famosi al mondo e lei la prima donna ad affiancarsi all’esercito di fotografi ufficiali uomini.

Eppure, vedere per credere, Linda riusciva a trasmettere la semplicità della sua famiglia, con una fotografia degli sci appoggiati ad asciugare in casa, un’altra di Paul e James nella vasca da bagno, e mille altre. Per noi, inguaribili amanti della musica di Paul McCartney, queste perle sono da guardare con curiosità – e quasi anche con pudore, come se sbirciassimo nei cassetti di uno dei più grandi interpreti del rock ‘n’ roll degli anni ’60. Ma Linda Eastman ci invita con gentilezza ancora oggi a partecipare dei ricordi più preziosi della sua vita.