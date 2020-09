NEVERMIND: i retroscena dell’iconica copertina

Per precauzione furono fatte prima delle prove con un bambolotto e poi si chiamarono a raccolta genitori con bimbi di pochi mesi al seguito. Tra di loro c'era anche Spencer Elden, il figlio di 4 mesi di un amico di Kirk. Il piccolo scese in acqua con la mamma e rimase sommerso per cinque secondi, destinati a imprimersi eternamente nell'immaginario rock.

L'immagine finale avrebbe dovuto ricreare l'appartenenza al grembo materno insieme a un elemento estraniante, che il bambino sarebbe stato tenuto a bramare come un giocattolo nuovo. Così Kurt pensò al dollaro, desiderato da tutti e strumento ludico in mano ai potenti.

In questo modo la copertina appariva ironica, scherzosa e soprattutto anticonformista, in linea con lo spirito grunge. A servizio concluso, sorserò però dei problemi con la nudità del bambino, che poteva istigare alla pedopornografia.

Kurt rimase allibito dalla richiesta, che voleva privare dell'aura innocente e magica un bambino spensierato. Così rispose senza peli sulla lingua: "Se ti senti offeso da questo, devi essere segretamente un pedofilo". La copertina bypassò la censura e potè accompagnare i celebri pezzi dell'album, tra cui Smells Like Teen Spirit, Come As You Are e Lithium. E sono solo alcuni.