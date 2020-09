“Profondo Rosso” in musica: dai Pink Floyd ai Goblin

Nel 1975 uscì Profondo Rosso, il capolavoro di Dario Argento che avrebbe dovuto avere i Pink Floyd alla colonna sonora, ma non tutto andò secondo i piani.

Quando pensiamo al maestro dell'horror salta subito all'orecchio l'inquietante motivetto che ha incatenato allo schermo la cinematografia anni Settanta. E tra giochi di specchi, coltelli e omicidi spicca il nome dei Goblin.

A Claudio Simonetti, Walter Martino, Massimo Morante e Fabio Pignatelli si aggiunge il tocco jazz di Giorgio Gaslini. Quest'ultimo, che aveva già collaborato con Argento per Le cinque giornate (1973), stava già componendo la colonna sonora di Profondo Rosso prima che il regista incontrasse i Goblin. Tuttavia, come disse lo stesso Argento, le sue composizioni si adattavano meglio alle scene più terrene, mentre mancava quel tocco creepy per i momenti di terrore.

Il regista voleva qualcosa di psichedelico, tenue ma "moderno". Per questo il suo sguardo si rivolse inizialmente verso la scena internazionale, in particolare verso lo spirito british. Così le sue ricerche incontrarono inevitabilmente i Genesis e i Pink Floyd. Questi ultimi erano all'apice del loro successo all'epoca ma, indipendentemente dalla fama indiscussa, Argento voleva quel loro sound specifico. Per questo si recò personalmente a Londra. Voleva conoscerli e fare loro la sua personale richiesta: suonare la colonna sonora del suo film.