Elvis Presley: il delinquente del Rock and Roll

Questa esibizione non venne dimenticata da nessuno e a distanza di molti anni resta un punto di riferimento per la gente di spettacolo. D'altronde, chi vuole lavorare sul palco non può non conoscere le movenze di Elvis. Jailhouse Rock è un vademecum che molti giovani artisti studiarono nel vero senso della parola, per trarne il meglio.

The warden threw a party in the county jail

The prison band was there and they began to wail

The band was jumpin' and the joint began to swing

You should've heard them knocked-out jailbirds sing

Let's rock everybody, let's rock

Everybody in the whole cell block

Was dancin' to the Jailhouse Rock.