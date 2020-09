Bruce Springsteen: ascolta “Ghosts”, estratto dal nuovo disco LETTER TO YOU!

Il brano anticipa il ventesimo album in studio dell'artista, un disco rock, caratterizzato dall’inconfondibile sound della E Street Band, e registrato nella casa di Bruce Springsteen in New Jersey.

LETTER TO YOU conterrà 12 tracce: 9 brani scritti recentemente da Springsteen, e 3 leggendarie composizioni degli anni 70 finora inedite: Janey Needs a Shooter, If I Was the Priest, e Song for Orphans.

Così ha dichiarato il Boss, che ha lavorato al progetto insieme a Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano e Jake Clemons: