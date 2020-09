Prince: i segreti di PURPLE RAIN

Tantissimo ci sarebbe da dire sui pezzi di PURPLE RAIN. Let’s Go Crazy riguardava Dio e Satana, ma i loro nomi in radio erano tabù, e Prince li cambiò nella parafrasi “Let’s Go Crazy” per indicare Dio e in “de-elevator” per Satana.

L.A. Reid, amico di Prince, raccontò:

Una volta, quando ero solo con lui, disse "Tu sai cos’è l’ascensore, giusto?" e io dissi ‘No, cos’è?". E lui "Be’, l’ascensore è il diavolo".

Il corpo di Prince venne poi ritrovato in un ascensore della sua residenza di Paisley Park, in Minneapolis, nel 2016.

Oltre a queste parole misteriose, il testo pulsa di una fatalità non insolita in Prince, tanto che ci sono degli echi di 1999 anche nel voler vivere giorno per giorno, e nel senso di una fine imminente.

When Doves Cry