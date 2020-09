Beastie Boys: è online per il weekend l’ultimo grandioso concerto

L'ultima performance del gruppo rap statunitense si può vedere gratuitamente per tutto il fine settimana: 24 canzoni in scaletta e molto altro.

I Beastie Boys, storico gruppo rap formatosi nel 1981, si uniscono alla serie di artisti che stanno mettendo a disposizione filmati d'archivio, in periodo di pandemia. Hanno condiviso infatti in rete la loro ultima esibizione come headliner, nel 2009, al Bonnaroo festival in Tennessee. Un mese dopo quell'evento grandioso, i Beastie Boys avrebbero infatti sospeso la produzione del loro album e annullato i piani promozionali, per via del cancro alle ghiandole salivari diagnosticato al loro compagno Adam "MCA" Yauch.

Il live, andato in onda gioved sera prima dell'evento di streaming Virtual Roo-Ality di Bonnaroo, si può guardare gratuitamente su YouTube per tutto il fine settimana.

Tanti in tutto il mondo non sono riusciti a sintonizzarsi, quindi i nostri amici di Bonnaroo lasceranno il live online per tutto il fine settimana.

Questo il messaggio scritto dalla band sui social. Uno spettacolo da non perdere: 24 canzoni in scaletta, Nas come ospite, una versione del brano Sabotage incredibile.