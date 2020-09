Quando Avril Lavigne creò e diventò un manga

Ma torniamo al 2007, l'anno in cui uscirono i due volumi di Make 5 Wishes, il manga ideato da Avril Lavigne che la vede co-protagonista della storia nei panni di un'amica immaginaria. Il fumetto, disegnato da Camilla D'Errico e scritto da Joshua Dysart illustra la storia di Hana, una bambina timida ed emarginata che trova nel suo idolo musicale, Avril Lavigne, la spinta per superare le difficoltà quotidiane, tra bullismo e incomprensione.

La sua vita sembra cambiare quando scopre il sito make5wishes.com, in grado di offrirle un pacchetto contente cinque desideri da esprimere. E la bimba sceglie di incontrare la sua cantante preferita. Ma, come in ogni fiaba nella vita reale, c'è sempre un lato oscuro che le impedisce di raggiungere i suoi obiettivi, in un intreccio di eventi dagli esiti cupi.

In questo contesto Avril si pone come una sorta di Ashley Too alla Black Mirror. Un demone, uno spirito, una complice, che affianca Hana concettualizzando in maniera iconica della sua immagine. Si tratta di un'esperimento ardentemente voluto dalla cantante che, come Alice Cooper e Courtney Love prima di lei, si mostra ai suoi fan in una forma diversa. Questa però conserva l'anima teen pop che la contraddistingue, rendendola un modello perfetto per l'impersonificazione empatica.

Avril ha dichiarato infatti di essere consapevole che molti suoi fan erano amanti dei manga e di voler fare qualcosa per loro. Così ha scelto di mostrare sè stessa in un mondo di fantasia, con l'impronta della guerriera e la carica rock che appartiene alla memoria di tutti. Per i bellissimi ricordi, quindi, tanti auguri Avril Lavigne!