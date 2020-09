Carlos Santana e la sua nuova identità come Devadip

Era il 1973 quando il celebre chitarrista rock dal sound latino trovò la sua completezza spirituale in una nuova identità con il nome di Devadip. Ma quale significato e simbologia si nascondono dietro la sua scelta?

Prima ancora di Prince, di cui abbiamo parlato qua, Carlos Santana connotò la sua immagine artistica con una nuova identità. Erano gli anni Settanta e Santana, non ancora trentenne, già calcava le scene con la sua chitarra. Le origini latine lo portavano a sperimentare un rock mai visto prima d'ora, con un sound avvolgente dalle lunghe note e la sensualità di un ritmo che lo contraddistingue ancora oggi come uno dei migliori chitarristi al mondo. Il musicista si poneva così come una creatura libera, senza regole, votata al raggiungimento di nuovi orizzonti musicali.

Non servivano l'alcol e le droghe in voga nel panorama artistico per dargli una più ampia soddisfazione creativa. Quello che cercava era un'aura mistica ed esoterica, in grado di avvicinarlo a una più intima poesia. E sulla scia di Woodstock si respirava ancora nell'aria il brivido della scoperta e della sperimentazione. Così per Santana l'illuminazione arrivò grazie all'incontro nel 1972 con John McLaughlin, il chitarrista dei Mahavishnu Orchestra. Fu lui a mostrargli un sentiero spirituale che, attraverso la preghiera, la meditazione e la musica dava voce a un'ancestralità rituale.