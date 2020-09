1972: l’uragano Bowie colpisce New York

Il concerto era stato fissato per il 28 settembre 1972, terza data del tour che avrebbe portato David Bowie and Spiders From Mars oltreoceano. La loro musica non era ascoltata moltissimo in America, ma di Bowie, e soprattutto di Ziggy, si parlava eccome. La sottile linea di confine tra David e il suo personaggio dell'epoca non era percepita dal grande pubblico, che pian piano venne attirato dalla sua figura così enigmatica, aliena ed estrema.

Bowie era tutto quello che gli outsiders aspiravano a diventare. Non perché volessero i suoi costumi, o i suoi capelli rosso brillante. Perché volevano il suo coraggio, la sua aria di distacco dal resto del mondo, come se tutto lo toccasse ma niente lo riguardasse davvero.

La musica era un modo per esprimere la sua personalità controversa e la sua mente pensava il mondo con logiche segrete e misteriose, lontane da quelle degli altri. Bowie era l’alterità fatta persona e Ziggy in quel periodo era anche una forte affermazione di questo essere alieno, diverso, inarrivabile.

Non mancarono le critiche: Tattler Bob, amico di un giornalista del «New York Post», che recensì il concerto il giorno dopo, era un critico severo, e preferì il Bowie degli album da studio. La performance live gli parve molto caricata, un tentativo di colmare con gli effetti speciali l’incapacità di Bowie di avere una forte presenza scenica. Ma neanche Tattler Bob riuscì a stare fermo quando i musicisti suonarono Round and Round.

Il concerto fece di Bowie un artista molto amato negli USA, ma quello stesso tour si concluse all’Hammersmith Odeon di Londra con la celebre affermazione