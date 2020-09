Jennifer Rush e quel brano dal titolo inflazionato

Nonostante il video musicale iconico, espressione stilistica della perfetta aura di metà anni Ottanta-inizio anni Novanta, la canzone di Jennifer Rush non è al vertice delle ricerche. Ma come mai? Basti pensare che lo stesso anno gli schermi cinematografici proiettavano uno dei più iconici film di sempre: Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis. E la pellicola era accompagnata dalla colonna sonora di Huey Lewis and the News, con la canzone di punta intitolata The Power of Love. Questo era un bel colpo per la Rush, la cui canzone fu in parte offuscata dal crescente successo che guadagnava il film e, di conseguenza, il brano che lo rappresentava.

Per non ritornare poi sul celebre pezzo dalle sfumature mistiche ed evocative dei Frankie Goes To Hollywood. Sicuramente uno dei brani più reinterpretati e di impronta universale.

Forse, la commistione di brani così vicini e dai titoli uguali fu il motivo per cui Jennifer Rush ottenne un immediato successo esplosivo in Gran Bretagna, seguito da un flop negli Stati Uniti. Magari perché in Europa si respirava l'aria romantica delle ballad, come la famosissima It Must Have Been Love (1986) del gruppo svedese Roxette, anche questa diventata colonna sonora di un cult, Pretty Woman (1990). Dunque erano gli anni dei film romantici e delle ballad, in cui emerge timidamente anche il successo di Jennifer Rush, che ancora oggi, però, ci incanta.