AC/DC: a presto il ritorno? Ecco il nuovo video sui social

Un video di soli dieci secondi in cui compare un neon a forma di fulmine, accompagnato dal suono degli amplificatori. Qualcosa, in casa AC/DC, sembra si stia muovendo... Ecco cosa sappiamo.

Qualche giorno fa i fan più attenti e accaniti del gruppo australiano hanno notato sul sito ufficiale degli AC/DC alcune immagini inedite che ritraevano Brian Johnson, Phil Rudd, Cliff Williams, Angus e Stevie Young insieme all'interno di un set. Le fotografie sono state prontamente rimosse, ma non la speranza di molti fan di vedere tornare sulle scene i loro beniamini.

A confermare che "qualcosa bolle in pentola", è arrivata una clip pubblicata sui canali social della formazione. Si tratta di un video brevissimo, in cui compare un neon a forma di fulmine che si illumina a intermittenza, mentre il suono degli amplificatori per chitarra si sente in sottofondo.