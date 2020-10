KID A, l’album che mise in crisi i Radiohead

Proprio così: l’album che ebbe forse il maggior successo spinse i Radiohead quasi allo scioglimento. Pubblicato nel 2000, il suo successo fu il frutto di un grande lavoro di coesione, che fu possibile solo dopo uno sforzo non indifferente da parte di ogni membro della band.

Thom Yorke stava vivendo un periodo di depressione, dovuto alla percezione che le sue composizioni avessero perso il loro senso e fossero inghiottite da tutto ciò che ne dicevano i media. Giudizi positivi – nel 1997 per OK COMPUTER – ma che relegavano la musica a un puro prodotto commerciale: i suoi brani erano diventati, come disse Yorke stesso, “ronzio da frigorifero”.

Questa percezione influì moltissimo sul suo lavoro: per molto tempo Thom Yorke non riuscì a completare le sue composizioni, che rimanevano mutilate e per lo più inutilizzabili. In più erano tutte costruite attorno al ritmo piuttosto che al testo, e questo condusse la band a utilizzare per KID A molti sintetizzatori modulari o software per modellare le tracce.

L’elettronica faceva il suo ingresso in una band tradizionalmente rock.