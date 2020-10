Mountain: cosa c’entrano il cannibalismo e le baleniere in una canzone hard rock?

Quando nell’autunno del 1970 i Mountain entrarono nei Record Plant Studios per dare gli ultimi ritocchi al loro secondo disco, giravano già voci che il loro bassista e produttore Felix Pappalardi e la sua futura moglie Gail Collins stessero cercando di prendere il controllo del gruppo.

Quando i Mountain si erano esibiti a Woodstock nel 1969, era stato solo il loro quarto concerto assieme. Il disco d'esordio del 1970, CLIMBING, aveva visto una gestione molto democratica, col batterista Corky Laing che aveva fornito l’idea del loro singolo di successo, Mississippi Queen.

Il successivo NANTUCKET SLEIGHRIDE fu molto più cupo, grazie soprattutto alla title-track, un resoconto romanzato di un episodio realmente accaduto a una nave baleniera del XIX secolo, la Essex, che lasciò Nantucket per una tragica caccia destinata a risolversi in una serie di atti di cannibalismo.

Leslie West, chitarrista dei Mountain, ricorda il brano con sentimenti contrastanti:

L’idea venne a Felix e il testo fu scritto da Gail [sua moglie]. Owen Coffin era il più giovane nella scialuppa mandata ad arpionare un grosso capodoglio. Me il cetaceo li trascinò per miglia e miglia in mare aperto. Per non morire di fame, i balenieri decisero di tirare a sorte, e la paglia più corta toccò al ragazzo, che fu mangiato dai suoi compagni.