Eddie Cochran: la breve storia del cantante di “Summertime Blues”

Così, mentre Buddy Holly frenava la sua breve carriera con uno schianto in aereo, Eddie fu coinvolto in un incidente automobilistico. Un esito tristemente circoscritto per un musicista quasi ancora too young to vote. In questo modo cantava nel suo più celebre brano: Summertime Blues del 1958. Un titolo evocativo, romantico, narrativo, per dipingere una vera e propria attitudine musicale. E, nonostante Eddie non ebbe il tempo di conquistare la stessa fama di Elvis, di cui era grande ammiratore, tuttavia tracciò quel sound pop che poi sarebbe stato adottato dai Beatles e dagli Who.

Eddie ebbe quindi modo di vivere un'epoca in cui i generi musicali non erano ancora canonizzati. Tutto apparteneva a tutti e stava all'iniziativa e alla versatilità dell'artista direzionare uno stile verso la sua capacità espressiva.

Così nel 1955 Eddie lasciò la scuola e decise che avrebbe voluto fare una cosa, e farla bene. Da cantante country, a chitarrista turnista, fino a membro di un duo con Hank Cochran, il giovane rocker sperimentò quello che gli era possibile. Lo fece con quella spensieratezza libertina che dona una potente aura alla musica.