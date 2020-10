“Us+Them”: il film concerto di Roger Waters oggi in Blu-ray, DVD, doppio CD e triplo vinile

Diretto da Sean Evans e Roger Waters, il film trasmette appieno l’emozione del tour. Evans utilizza le tecnologie digitali e audio più all’avanguardia per riprodurre una serie di esperienze visive, audio e sensoriali mozzafiato, catturando così, nel film, le leggendarie esibizioni dal vivo di Waters e accompagnando il pubblico in un viaggio evocativo e ricco di suggestioni.

Waters, fondatore, autore, compositore e mente creativa dietro i Pink Floyd, dimostra inoltre di essere un musicista attivista e uno dei più appassionati commentatori politici del suo tempo.

Ha dedicato la sua intera vita a combattere contro coloro che cercano di controllare le nostre vite e distruggere il nostro pianeta. Welcome To The Machine e Another Brick In The Wall Part II sono un esempio estremo dei cupi avvertimenti che ci aveva dato decine di anni fa riguardo all’alienazione, alla rimozione psicologica, all’avidità, alla sofferenza, alla distruzione e alla perdita.

E, ciononostante, l’umanità del cantautore si mostra magnificamente in Wish You Were Here, perché anche se delinea un ritratto cupo e feroce del mondo, il suo messaggio ultimo rimane di speranza, attraverso l’unità e l’amore.