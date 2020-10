Janis Joplin: in ricordo della Perla del blues rock

Ed era palpabile come la regina dei Sixties si divertisse con la sua musica. Tanto che il suo spirito gioviale e quel suo costante sorriso ispiravano gli artisti del periodo. Come i suoi amici Jefferson Airplane, che si stavano velocemente affermando in quello scenario musicale. E alcuni rocker del periodo non furono solo amici, ma anche amanti, come Jimi Hendrix e Leonard Cohen.

Quest'ultimo la citò in un suo brano, Chelsea Hotel No.2, dopo la sua morte, ricordandola come "la donna misteriosa". Non mancarono però anche gli screzi inevitabili in un mondo dominato dagli uomini. Così il batterista Jerry Lee Lewis la prese a pugni dicendole "se hai intenzione di comportarti come un uomo, allora ti tratterò come un uomo". Un episodio da brividi e scioccante, che però non fu l'unico.