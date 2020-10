YES: ascolta la cover di “Imagine” di John Lennon

Gli Yes hanno trasmesso in streaming il loro nuovo singolo, una cover del grande classico Imagine, rilasciato da John Lennon nel 1971. Ascoltalo qui:

Ci sono canzoni che non passano mai di moda. Una di queste è Imagine, l'inno al pacifismo e alla fratellanza mondiale co-prodotto nel 1971 da John Lennon e dalla sua Yōko Ono. A cimentarsi nella cover del brano sono ora gli Yes, giganti del rock progressivo mondiale. La canzone è tratta dal nuovo live album della band, THE ROYAL AFFAIR TOUR - LIVE FORM LAS VEGAS, che uscirà il 30 ottobre per la BMG Records.

La scelta non è casuale. Il batterista degli Yes Alan White si era unito infatti alla Plastic Ono Band nel 1969 e aveva suonato nell'album IMAGINE, così come in LIVE PEACE IN TORONTO (1969), INSTANT KARMA! (1970) e SOME TIME IN NEW YORK CITY (1972), prima di entrare negli Yes.

THE ROYAL AFFAIR TOUR - LIVE IN LAS VEGAS è stato registrato all'Hard Rock Hotel di Las Vegas nel luglio 2019.

Avere l'opportunità di riunire i membri del gruppo nello sviluppo di una serie di canzoni ben raffinate che catturano il vero potenziale delle band è semplicemente un onore per me.

Così ha detto il chitarrista Steve Howe. Ha aggiunto invece White:

L'album del tour Royal Affair, in uscita a ottobre, è un nuovo capitolo ben accetto nell'ampia gamma di registrazioni live degli Yes. Spero che vi piaccia.

Ecco Imagine: