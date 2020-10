I vinili più venduti dell’ultima settimana

Quattro nuove entrate nella classifica dei vinili più venduti dell'ultima settimana in Italia. Ecco quali:

Per stilare questa classifica, ci affidiamo come sempre alla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

C'è una new entry al primo posto della classifica dei vinili più venduti della settimana in Italia: si tratta di AFTER HOURS, quarto album in studio dell'artista canadese The Weeknd, pubblicato a marzo 2020.