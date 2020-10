Steve Miller e quel “patetico gesto” di Jimi Hendrix

Eppure, Steve Miller dovette ricredersi. E rendere omaggio.

Il 18 settembre di quest'anno, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Jimi Hendrix, Steve Miller ha pubblicato un live registrato il 18 settembre 1970 a San Rafael, in California, un live in cui suonava insieme alla sua band Peppa Sauce. Era quello il giorno in cui Hendrix perse la vita.

Un tributo allora e uno oggi, a 50 anni dalla morte di uno dei chitarristi più grandi di sempre.